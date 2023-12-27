В Севастополе готовятся к выборам Президента РФ

На базе «Точки кипения» Севастопольского государственного университета прошёл круглый стол на тему «Выборы Президента России: условия, вызовы и обеспечение легитимности». Участники обсудили доклад Ассоциации независимого общественного мониторинга, который был посвящён президентской избирательной кампании, а также цели, которые стоят перед экспертным сообществом.

Это очень важные для страны выборы. В Севастополе уже развёрнут штаб общественного наблюдения, отмечу, что это не партийные наблюдатели, а независимые. Главная задача штаба – следить за чистотой и прозрачностью избирательной кампании. Также будет организовано круглосуточное видеонаблюдение в течение всех трёх дней голосования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника штаба общественного наблюдения Сергея Юхина.

Стать наблюдателем может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться в Общественную палату Севастополя и пройти обучение.

Срок обучения – один день, но курс очень насыщенный. Заявки принимаются примерно до 15-20 января, так как будет ещё дополнительный набор. Всего планируется обучить порядка 600 наблюдателей, — отмечает Сергей Юхин.

На предстоящих выборах в Севастополе будет работать 187 участковых избирательных комиссий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя