В Севастополе группа мошенников похищала деньги пенсионеров — обещали ремонт в квартире

Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной группы из шести человек: пятерых мужчин и одной женщины, в возрасте от 22 до 35 лет.

В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности они обвиняются по чч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). По версии следствия, обвиняемые занимались мошенничеством под видом деятельности фирмы «Империя», якобы оказывающей услуги по проведению ремонтных работ в квартирах. Организатор группы привлек к участию в ней своих знакомых. Он подыскал офисное помещение, организовал изготовление печатей, визитных карточек, листовок с рекламной информацией, договоров. Для привлечения клиентов были созданы два веб-сайта и страница в социальной сети. Один из соучастников был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Все это позволило им придать законный вид своей преступной деятельности, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Участники группы имели четко распределенные роли. Поверившие им люди вносили авансовые платежи, но вместо выполненных работ получали лишь обещания и уговоры подождать. Исполнять взяты на себя обязательства обвиняемые не собирались.

Всего в период с марта 2018 года по декабрь 2021 года они обманули более 50 человек, похитив свыше 5,8 млн рублей. Все потерпевшие – престарелые люди, инвалиды или «дети войны».

Кроме того, один из соучастников обвиняется в совершении грабежа, а еще один – в хищении у пожилой женщины более 220 тыс. рублей, якобы взятых взаймы.

Преступная деятельность «Империи» пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю. Расследование по уголовному делу провело следственное управление УМВД России по г. Севастополю.

На автомобиль, денежные средства, долю земельного участка и нежилого помещения обвиняемых в ходе следствия наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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