В Севастополе губернаторские школьные трудовые отряды работают в лесном питомнике

Ребята из губернаторских школьных трудовых отрядов Севастополя работают в лесном питомнике ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства».

Для нас это стало настоящей традицией: третий год подряд мы встречаем молодежь, чтобы поделиться с ними своим опытом, а они, в свою очередь, помогают нам быстро и качественно решать задачи и заряжают наших сотрудников позитивной энергией. Мы рассказываем и демонстрируем юным помощникам полный цикл выращивания растений и ухода за ними, стремясь привить им любовь к природе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела и питомниководства и лесоразведения Юрия Плахтий.

На сегодняшний день в отделе питомниководства работают около 20 подростков. Их рабочий день, в соответствии с законодательством, зависит от возраста и составляет от четырёх до семи часов с перерывами для отдыха.

В 2025 году в Севастополе функционирует 68 Губернаторских школьных трудовых отрядов, обеспечивая занятость для 2152 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. За каждым отрядом закреплен опытный куратор-наставник из севастопольского регионального отделения Российских студенческих отрядов, который помогает ребятам адаптироваться на рабочем месте и получить ценные навыки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя