Главная | Севастополь | В Севастополе хирурги спасли ребёнка, проглотившего магнитные шарики
В Севастополе хирурги спасли ребёнка, проглотившего магнитные шарики
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:31 30.04.2026

В эндоскопическом отделении Детского комплекса хранится целая коллекция предметов, извлеченных из маленьких пациентов: монетки, батарейки, детали конструктора. Но есть категория инородных тел, которая заставляет опытных хирургов всерьез опасаться за жизни детей, — это неодимовые магнитные шарики. Нередко их приходится извлекать на операционном столе.

На днях в отделение поступил шестилетний мальчик, который проглотил пять небольших магнитных шариков: три из них вышли сами, но два остались в кишечнике.

Коварство таких магнитов заключается в том, что если ребенок проглотил не один, а два или более шарика, они проходят в кишечник, располагаются в разных петлях и складках и через стенку кишки притягиваются друг к другу. Стенка кишечника зажимается, нарушается кровообращение. Ткань отмирает, и образуются сквозные отверстия — свищи, — объясняет заведующий отделением детской хирургии Василий Игнатьев.

Родители вовремя обратились к врачам. Диагностика показала точное расположение опасных предметов. Хирурги Василий Игнатьев и Алексей Ясенев срочно прооперировали мальчика. Его жизни больше ничего не угрожает. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Уследить за каждым шагом активного малыша невозможно. Но вы можете обезопасить пространство. Магнитные шарики, неокубы — это не игрушка для детей дошкольного возраста. Если в доме есть маленький ребенок, эти предметы лучше не иметь вообще. Даже под строгим контролем, отвлекшись на секунду, вы можете не заметить, как ребенок проглотит блестящий шарик, — подчеркнул врач.

Хирурги напоминают: симптомы проглатывания магнитов могут проявиться не сразу. Но если у ребенка появилась боль в животе, тошнота, рвота, отказ от еды или поднялась температура после игры с мелкими деталями — это сигнал немедленно вызывать скорую.

Напомним, в Севастополе реализуется региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который повышает доступность медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

