В Севастополе хотят «довести до ума» летнюю эстраду «Ракушка»

Работы по реконструкции летней эстрады «Ракушка» на Приморском бульваре намерены возобновить в ближайшее время.

После того, как предыдущий проект реконструкции получил ряд замечаний от жителей, губернатором было принято оперативное решение приостановить работы и переделать проект, учитывая все пожелания людей. В настоящий момент работы по демонтажу уже установленных конструкций практически завершены и проводятся с опережением графика на один месяц. В ближайшее время подрядчик уже приступит к установке малых архитектурных форм и обустройству шахматного клуба, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Главным пожеланием жителей города по реконструкции летней эстрады стало сохранение её исторического облика, но с использованием современного оборудования.

Напомним, реконструкция «Ракушки» началась в 2019 году. В сентябре 2020 года по итогам проверки хода работ ремонт приостановили. В феврале 2021-го на заседании архитектурно-художественного совета был утвержден новый проект. Открытие летней эстрады запланировано уже на сентябрь текущего года. На ремонт объекта выделено 35 млн. рублей.