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В Севастополе хотят построить оптовый продуктовый центр
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе хотят построить оптовый продуктовый центр

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:19 18.11.2020

В следующем году в Севастополе начнётся строительство оптово-распределительного центра. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания Законодательного Собрания рассказал директор городского Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.

Строительство оптово-распределительного центра в Севастополе начнётся в 2021 году. Инвестор уже заключил все соглашения, уже завершено проектирование. Логистический центр будет рассчитан на хранение 8000 тонн продукции. Введение в эксплуатацию оптово-распределительного центра увеличит региональный товарооборот и будет способствовать развитию бизнеса. Функционирование ОРЦ снизит потери и издержки, позволит поставлять и хранить продовольствие на более выгодных условиях. Основные группы товаров, планируемые к хранению: свежие фрукты и овощи, мясо, птица, молоко и молочные продукты, рыбопродукты, бакалея, напитки, – рассказал Вадим Кирпичников.

Потенциальный годовой объем грузооборота подобного объекта составляет до 400 тыс. тонн. При этом, возможный объем единовременного хранения товаров составляет до 5-8 тыс. тонн.

В Севастополе хотят построить оптовый продуктовый центр

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