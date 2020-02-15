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В Севастополе хотят построить заправку для общественного транспорта
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе хотят построить заправку для общественного транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 8:13 15.02.2020

В воскресенье в Севастополе в связи с низкими температурами, на частной заправочной станции, поставляющей газомоторное топливо для городских автобусов, вышло из строя оборудование. В связи с этим в изменился интервал движения на нескольких автобусных маршрутах города. В понедельник городской транспорт заработал в прежнем режиме, однако ситуация дала повод к размышлению:

Для заправки общественного транспорта необходимо иметь государственную базу. Подготовьте письмо в адрес Минэнерго на включение Севастополя в программу по строительству газозаправочной станции, — дал поручение подчинённым врио губернатора города Михаил Развожаев.

В настоящее время, отмечают в пресс-службе Правительства, Севастополь не включён в программу Минэка по субсидирования строительства газовых заправок. По словам заместителя директора Департамента транспорта Евгений Исакова в Севастополе не хватает заправок, которые могут обеспечивать городской транспорт газомоторным топливом.

Всего в городе три заправки, одна в Инкермане, одна на Шабалина и третья на Камышовом шоссе. В Инкермане заправка неисправна и ее невозможно использовать даже как резервную. На ул. Шабалина недостаточно мощности, чтобы полностью обеспечить потребность нашего предприятия, – заявил чиновник. 

В Севастополе хотят построить заправку для общественного транспорта

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