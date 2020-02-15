В Севастополе хотят построить заправку для общественного транспорта

В воскресенье в Севастополе в связи с низкими температурами, на частной заправочной станции, поставляющей газомоторное топливо для городских автобусов, вышло из строя оборудование. В связи с этим в изменился интервал движения на нескольких автобусных маршрутах города. В понедельник городской транспорт заработал в прежнем режиме, однако ситуация дала повод к размышлению:

Для заправки общественного транспорта необходимо иметь государственную базу. Подготовьте письмо в адрес Минэнерго на включение Севастополя в программу по строительству газозаправочной станции, — дал поручение подчинённым врио губернатора города Михаил Развожаев.

В настоящее время, отмечают в пресс-службе Правительства, Севастополь не включён в программу Минэка по субсидирования строительства газовых заправок. По словам заместителя директора Департамента транспорта Евгений Исакова в Севастополе не хватает заправок, которые могут обеспечивать городской транспорт газомоторным топливом.