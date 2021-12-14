В Севастополе хотят разработать эмблему-символ рыбопромышленного кластера. Объявили конкурс авторов

Департамент экономического развития города Севастополя объявляет конкурс на разработку логотипа (эмблемы-символа) рыбопромышленного кластера города Севастополя.

К участию допускаются все желающие. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются 15.12.2021-15.01.2022 на электронную почту: konkurs@mb92.ru, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Заявка на участие оформляется в свободной форме и должна содержать:

в теме письма: ФИО автора работы и «КОНКУРС ЛОГОТИПОВ» -наименование активности;

в тексте электронного сообщения – ФИО участника, контактные данные автора (моб. телефон, домашний/рабочий телефон, адрес электронной почты);

во вложении: файлы с логотипами в формате PDF и в кривых.

Рассмотрение работ и определение победителей конкурса состоится в 2 этапа:

1 этап – оценка Конкурсной комиссии, определяет лучшие конкурсные работы с 19 по 21 января 2022 года;

2 этап – открытое общественное интернет-голосование на специально созданной странице на официальном сайте Правительства Севастополя 24 – 26.01.2022.

Окончательное подведение итогов состоится 27.01.2022. Наградят победителей в 2 номинациях: в основной «Победитель конкурса» и дополнительной «Народный любимец».