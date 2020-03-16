В Севастополе хотят создать новую традицию — исполнять гимн города «всем миром»

Большинство жителей Севастополя поддержали инициативу массового исполнения гимна города и выразили желание принять участие в мероприятии. Такие данные приводит общественная организация «Наш Севастополь», проводившая опрос.

Идея массового исполнения «Легендарного Севастополя» зародилась в нашей организации давно. В прошлом году – в юбилейную 65-летнюю дату гимна – после организации тематического концерта в ДОФе, который прошел при полном зале, я еще больше укоренилась в мысли, что необходимо зарождать новую традицию. В условиях колоссальной миграции в наш город мы просто обязаны сохранить культурный код севастопольца, привить любовь к Севастополю всем новым жителям, – цитирует пресс-служба председателя общественной организации Ольгу Дронову.

Это тем более важно, подчеркнула общественница, что долгие годы соседнее государство пыталось «стереть» эту песню, представляя свою – украинскую версию – гимна:

Это вандализм в чистом виде. Я помню, как севастопольцы негодовали и отстаивали свой оригинальный русскоязычный гимн после того, как на госканале появился вариант «Величавий Севастополь». Эти попытки переиначить не просто слова песни, а историю севастопольцы пресекли, что называется, на корню, несмотря на давление государственной машины, которая пыталась навязать «инородную песню». Именно севастопольская закалка и характер во все временна позволяли нам отстаивать справедливость, отстаивать город. А движущей силой всегда была любовь к нашему белокаменному.

Вопрос «Примите ли вы участие в массовом исполнении гимна?», отмечают общественники, размещен в группах социальных сетей организации, с общим количеством подписчиков более 15 тысяч человек. Ознакомились с опросом около 7 тысяч.

В сети инстаграмм 100% опрошенных высказались положительно, отмечая, что придут на пл. Нахимова и исполнят гимн вместе с севастопольцами и легендарным Ансамблем песни и пляски ЧФ РФ. В контакте и фэйсбуке утвердительный ответ дали 91% респондентов.

Кроме того, волонтеры общественной организации «Наш Севастополь» провели анкетирование на улицах города. Результат – единогласное решение поддержать проект. Всего было опрошено 100 человек в возрасте от 30 до 70 лет, — отмечают в пресс-службе организации.

СПРАВКА: впервые песня «Легендарный Севастополь» представлена севастопольцам в 1954 году. На стадионе КЧФ будущий гимн города исполнил сводный 5000-й хор. Общественная организация «Наш Севастополь» выступила за зарождение новой традиции – массового исполнения гимна на пл. Нахимова.