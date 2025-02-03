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В Севастополе хотят закупать отечественное лифтовое оборудование
фото: pxhere.com

В Севастополе хотят закупать отечественное лифтовое оборудование

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:22 03.02.2025

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева особое внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности и бесперебойной работе лифтового оборудования в многоквартирных домах города. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, особенно после инцидента с лифтом, произошедшим в ноябре.

В рамках доклада и.о. начальника главного управления государственного жилищного надзора Севастополя Ильи Полтавского было озвучено, что после ноябрьского происшествия ведомством была проведена внеплановая проверка.

Для устранения выявленных в ходе последней проверки недостатков, управляющей компанией были заменены три частотных преобразователя. Получено положительное заключение экспертизы, подтверждающее безопасность обновленного оборудования. Три оставшихся частотных преобразователя, необходимых для завершения ремонта, в настоящее время проходят процедуру таможенного оформления и, как ожидается, будут поставлены к концу февраля этого года.

Руководитель Госжилнадзора доложил губернатору, что лично проверил работу лифтов 31 января, убедившись в исправности систем безопасности.

В ходе проверки была смоделирована ситуация отключения электроэнергии, и лифт успешно перешел на автономное питание, безопасно доставив кабину до ближайшего этажа и открыв двери, – сообщил Илья Полтавский. 

Несмотря на принимаемые меры, губернатор выразил обеспокоенность длительными сроками поставки импортных комплектующих и подчеркнул необходимость поиска системных решений для обеспечения стабильной работы лифтового хозяйства города.

Необходимо проработать вопрос с застройщиками в части рассмотрения возможности закупки отечественного лифтового оборудования, – поручил Михаил Развожаев. 

Губернатор отметил, что ориентация на российских производителей позволит снизить зависимость от импорта, сократить сроки поставок запчастей и в долгосрочной перспективе повысить надежность и безопасность лифтового оборудования в Севастополе.

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Также губернатор подчеркнул, что руководитель госжилнадзора Илья Полтавский несет личную ответственность в решении вопроса исправности лифтового оборудования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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