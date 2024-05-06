В Севастополе — художественная выставка ко Дню Победы

В Севастопольском центре культуры и искусств открылась выставка картин, посвящённая Дню Победы и 80-летию освобождения Севастополя от фашистских захватчиков. Это совместная экспозиция членов Севастопольского регионального отделения «Творческий союз художников России» и Севастопольской региональной общественной организации «Творческий союз художников Севастополя».

Всего представлено 22 картины восьми авторов. Все работы имеют непосредственное отношение к Великой Отечественной войне или специальной военной операции.

Эти темы требуют не только профессионализма. Они должны быть прочувствованы. Поэтому авторов, которые за них берутся, немного. Я вижу в каждой работе сильные эмоции. Это и трагизм, и радость обновления, восстановления после Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заслуженного деятеля искусств Севастополя Сергея Берлова.

Известный севастопольский художник Варвара Грищенко привезла на выставку работу своего сына Романа Грищенко «Реквием. Защитникам Севастополя посвящается». Сам 41-летний художник уже полтора года служит своей Родине в зоне СВО.

Он, как и его отец, Иван Михайлович, всегда писал на военные темы. История Севастополя и его обороны для него очень значимы, – отмечает Варвара Павловна.

Картина Евгении Любарской «Защитники» — это портрет героя-добровольца СВО Дмитрия Черепкова. На руках он держит 10-летнего мальчика — жителя разрушенного села Приволье.

Это было написано под впечатлением от рассказов наших бойцов, от репортажных снимков. Мы поддерживаем наших ребят, сопереживаем. И меня прямо поразили слова Дмитрия, как они помогали жителям продуктами и водой, как их ждали и встречали с радостью на освобождённых территориях, — говорит Евгения.

Увидеть экспозицию можно до 18 мая в фойе Севастопольского центра культуры и искусств по адресу ул. Ленина, 25. На территории центра культуры и искусств действует пропускной режим: вход по билету на мероприятие, пропуску или удостоверяющему личность документу.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя