В Севастополе и Феодосии простились с погибшими в ходе спецоперации на Украине

Горькие вести из Севастополя и Феодосии. Накануне там проводили в последний путь воинов-героев, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Вчера проводили в последний путь Евгения Михайловича Егорова гвардии старшего сержанта, заместителя командира взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты. И Кирилла Игоревича Важенина — гвардии старшего сержанта, командира машины 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты. Бойцы морской пехоты всегда находятся на передовой, им поручают сложнейшие задачи. Оба наших бойца погибли в боях за Мариуполь. Соболезную родным и близким. Вечная память и слава нашим ребятам, — написал на своей странице в ВКонтакте губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Феодосии похоронили прапорщика фельдшерской службы Романа Юрьевича Иванова.

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. Награжден посмертно орденом Мужества. Роман Юрьевич четко знал, что хочет защищать свою Родину и помогать товарищам, поэтому связал свою жизнь с военной медициной. Он до конца верно служил Отечеству и подвиг его не будет забыт никогда. Приношу свои соболезнования родным и близким. Скорблю, — написала глава Феодосийского округа Анжела Сердюкова.

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