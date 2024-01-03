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В Севастополе и Керчи простились с героями СВО

В Севастополе и Керчи простились с героями СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:19 03.01.2024

Вчера в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Евгения Левенца.

Евгений Евгеньевич Левенец родился и вырос в Балаклаве, окончил среднюю школу в Балаклаве, затем Севастопольский судостроительный техникум в 1990 году. Работал на различных предприятиях города, был стрелком ВОХР в одной из воинских частей ЧФ, водителем в Административно-коммунальном хозяйстве. Активный участник «Русской весны» 2014 года.

Несмотря на то, что Евгению Евгеньевичу было 54 года, с началом CBO не мог оставаться равнодушным, помогал чем мог воинам на передовой, а летом 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО. Проявил себя как ответственный и старательный воин, внимательный и душевный человек, душа компании, всегда был готов прийти на помощь, не задумываясь шел на выручку. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Евгений Левенец геройски погиб, спасая боевых товарищей из-под обстрела в районе п. Крынки Херсонской области. Будем помнить нашего героя!

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В Севастополе и Керчи простились с героями СВО

В Керчи накануне простились с Вячеславом Мастеровым. Герою-крымчанину было 30 лет.

Вячеслав родился в 1993 году в Белогорске. В Керчи учился в техникуме судостроения, получил профессию «мастер столярного искусства». Работал на городских объектах строительства, в охранном предприятии «Нева». По воле сердца Вячеслав принял решение защищать Родину. Геройски погиб, выполняя свой воинский долг в ДНР, — рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Вячеслав Мастеров навсегда останется в памяти родных и близких добрым и отзывчивым человеком. Его мужество и подвиг земляки сохранят в сердцах.

В Севастополе и Керчи простились с героями СВО

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