В Севастополе и Керчи простились с героями СВО

Вчера в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Евгения Левенца.
Евгений Евгеньевич Левенец родился и вырос в Балаклаве, окончил среднюю школу в Балаклаве, затем Севастопольский судостроительный техникум в 1990 году. Работал на различных предприятиях города, был стрелком ВОХР в одной из воинских частей ЧФ, водителем в Административно-коммунальном хозяйстве. Активный участник «Русской весны» 2014 года.
Несмотря на то, что Евгению Евгеньевичу было 54 года, с началом CBO не мог оставаться равнодушным, помогал чем мог воинам на передовой, а летом 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО. Проявил себя как ответственный и старательный воин, внимательный и душевный человек, душа компании, всегда был готов прийти на помощь, не задумываясь шел на выручку. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Евгений Левенец геройски погиб, спасая боевых товарищей из-под обстрела в районе п. Крынки Херсонской области. Будем помнить нашего героя!
В Керчи накануне простились с Вячеславом Мастеровым. Герою-крымчанину было 30 лет.
Вячеслав родился в 1993 году в Белогорске. В Керчи учился в техникуме судостроения, получил профессию «мастер столярного искусства». Работал на городских объектах строительства, в охранном предприятии «Нева». По воле сердца Вячеслав принял решение защищать Родину. Геройски погиб, выполняя свой воинский долг в ДНР, — рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Вячеслав Мастеров навсегда останется в памяти родных и близких добрым и отзывчивым человеком. Его мужество и подвиг земляки сохранят в сердцах.
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