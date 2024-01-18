В Севастополе и Крыму (частично) на час отключили подачу электроэнергии. Причина

В 18:05 в Севастополе и части Республики Крым пропало электричество. О причине аварийного отключения сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков. Резкое падение генерации вызвало цепную реакцию практически по всему полуострову.

На час с небольшим были отключены потребители Балаклавы, центра Севастополя, Фиолента, микрорайонов Казачьей и Камышовой бухт. Отключение коснулось и части Бахчисарайского, Симферопольского районов, Большой Ялты, Симферополя, Керчи, Сак и Сакского района, Феодосии, Ленинского и Джанкойского района.

К 19:15 подача электроэнергии была полностью восстановлена. Крымские и севастопольские власти призывают относиться к подобным аварийным ситуациям с пониманием и доверять только официальной информации.

ДОПОЛНЕНО: По уточненным данным, по состоянию на 19:30 без света оставались город Саки и Сакский район (частично).