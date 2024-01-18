Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе и Крыму (частично) на час отключили подачу электроэнергии. Причина
актуально в республике
В Севастополе и у (частично) на час отключили подачу электроэнергии. Причина
Фото: Крымэнерго

В Севастополе и Крыму (частично) на час отключили подачу электроэнергии. Причина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:05 18.01.2024

В 18:05 в Севастополе и части Республики Крым пропало электричество. О причине аварийного отключения сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков. Резкое падение генерации вызвало цепную реакцию практически по всему полуострову.

На час с небольшим были отключены потребители Балаклавы, центра Севастополя, Фиолента, микрорайонов Казачьей и Камышовой бухт. Отключение коснулось и части Бахчисарайского, Симферопольского районов, Большой Ялты, Симферополя, Керчи, Сак и Сакского района, Феодосии, Ленинского и Джанкойского района.

Узнайте больше:  Сергей Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, которые не отработали обращения по ЧС

К 19:15 подача электроэнергии была полностью восстановлена. Крымские и севастопольские власти призывают относиться к подобным аварийным ситуациям с пониманием и доверять только официальной информации.

ДОПОЛНЕНО: По уточненным данным, по состоянию на 19:30 без света оставались город Саки и Сакский район (частично).

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: энергоснабжение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
энергоснабжение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.