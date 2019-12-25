В Севастополе и в Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ

В Севастополе уровень заболеваемость ОРВИ снизился на 6%, в в Крыму — на 8%.

В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1 752 человек, показатель на 10 тысяч населения – 40,1. Уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 6,2% и ниже уровня эпидемического порога на 22,6%, – сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.

Что касается Крыма, то в Республике на прошлой неделе ОРВИ заболели 6 036 человек, что на 10 тысяч населения составляет показатель 31,5.