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В Севастополе и в Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ
иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе и в Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:52 25.12.2019

В Севастополе уровень заболеваемость ОРВИ снизился на 6%, в в Крыму — на 8%.

В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1 752 человек, показатель на 10 тысяч населения – 40,1. Уровень заболеваемости ниже предыдущей недели на 6,2% и ниже уровня эпидемического порога на 22,6%, – сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.

Что касается Крыма, то в Республике на прошлой неделе ОРВИ заболели 6 036 человек, что на 10 тысяч населения составляет показатель 31,5.

В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ниже на 8,44%. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 23,4%, — отмечают специалисты.

В Севастополе и в Крыму снизился уровень заболеваемости ОРВИ

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