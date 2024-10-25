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В Севастополе идет осенний призыв
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе идет осенний призыв

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:20 25.10.2024

В Севастополе продолжается осенний призыв на военную службу. Традиционно он проходит два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Молодые мужчины в возрасте от 18 до 30 лет отправятся на обязательную военную службу.

Срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Часть призывников будут направлены в учебные воинские части, где срок обучения составит пять месяцев. Они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончанию обучения с полученными навыками они будут направлены в войска. Мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военного комиссара Севастополя, полковника Виталия Султанова.

Он подчеркнул, что все призывники будут направлены в пункты дислокации соединений и воинских частей Вооружённых Сил РФ и других формирований на территории РФ.

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Отправка призывников к местам прохождения военной службы проходит в соответствии с планом.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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