В Севастополе идет прием заявок на господдержку садоводства

23 июня в Севастополе начался прием документов на предоставление государственной субсидии для предприятий, занимающихся закладкой многолетних плодовых насаждений. Поддержка направлена на развитие отрасли садоводства и стимулирование инвестиций в аграрный сектор города. Это хозяйства, выращивающие персики, черешню, яблоки, фундук и миндаль.

Предоставляемую субсидию можно направить на возмещение части затрат, связанных с закладкой новых многолетних плодовых насаждений. Это важная мера поддержки, которая позволяет снизить стартовые издержки сельхозпроизводителей и способствует развитию устойчивого и рентабельного садоводства в регионе.

Прием заявок продлится до 13 июля, что дает участникам сельскохозяйственного рынка достаточно времени для подготовки необходимых документов.

С подробной информацией о порядке предоставления субсидии, перечне необходимых документов и условиях участия можно ознакомиться на сайте по ссылке.

Также доступен контактный телефон для консультаций: 8 (8692) 55-75-35.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя