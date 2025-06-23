Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе идет прием заявок на господдержку садоводства
Новости Республики
В Севастополе идет прием заявок на господдержку садоводства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе идет прием заявок на господдержку садоводства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:57 23.06.2025

23 июня в Севастополе начался прием документов на предоставление государственной субсидии для предприятий, занимающихся закладкой многолетних плодовых насаждений. Поддержка направлена на развитие отрасли садоводства и стимулирование инвестиций в аграрный сектор города. Это хозяйства, выращивающие персики, черешню, яблоки, фундук и миндаль.

Предоставляемую субсидию можно направить на возмещение части затрат, связанных с закладкой новых многолетних плодовых насаждений. Это важная мера поддержки, которая позволяет снизить стартовые издержки сельхозпроизводителей и способствует развитию устойчивого и рентабельного садоводства в регионе.

Узнайте больше:  Окна = опасность для детей. Профильные службы Севастополя работают с семьями на опережение

Прием заявок продлится до 13 июля,  что дает участникам сельскохозяйственного рынка достаточно времени для подготовки необходимых документов.

С подробной информацией о порядке предоставления субсидии, перечне необходимых документов и условиях участия можно ознакомиться на сайте по ссылке.

Также доступен контактный телефон для консультаций: 8 (8692) 55-75-35.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x