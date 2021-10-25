В Севастополе идёт акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Севастополе антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится с 18 по 29 октября при участии специалистов в сфере профилактики и лечения наркомании.

Антинаркотическая акция направлена на привлечение широких масс общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и их немедицинского потребления. Незаконные операции с наркотиками представляют большую общественную опасность. Побудить к их употреблению могут разные причины: плохая компания и дурное влияние сверстников, желание новых ощущений, проблемы в семье и на работе. Но в любом случае это является недопустимым, поскольку представляет существенную опасность для здоровья и даже жизни, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Полиция Севастополя напоминает гражданам о вреде, наносимом немедицинским употреблением наркотиков, и ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача является наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Если указанное правонарушение совершается иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к нарушителю помимо штрафа или административного ареста применяется выдворение за пределы Российской Федерации, что предусмотрено ч.2 ст. 6.9 КоАП РФ. Факт употребления наркотических средств устанавливается по результатам медицинского освидетельствования. Однако некоторые нарушители, потребляющие наркотики, будучи застигнутыми правоохранителями с признаками наркотического опьянения, отказываются от его прохождения, пытаясь таким способом избежать ответственности. Отметим, что в этом случае невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства без назначения врача, также повлечет административное наказание по вышеуказанной статье КоАП РФ.

Факт привлечения к ответственности за упомянутое правонарушение влечет не только административное наказание, но и в будущем может послужить препятствием для устройства на престижную и хорошо оплачиваемую работу, а также повлечь иные неблагоприятные последствия.

Гражданам, которые по каким-либо причинам стали употреблять наркотики, следует незамедлительно обратиться к врачу-наркологу. Обратим внимание, что, в соответствии с примечанием к ст. 6.9 КоАП РФ, лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение.

Следует отметить, что незаконные операции с наркотиками могут повлечь не только административное наказание, но и уголовное преследование. Так, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере влечет ответственность по ст. 228 Уголовного кодекса РФ.

Нередко наркосбытчики прибегают к вербовке молодых людей для распространения наркотиков дистанционным способом (чаще всего путем оставления так называемых «закладок» в тайниках). При поступлении такого «заманчивого предложения» необходимо помнить, что легкие деньги влекут тяжелые последствия. За сбыт наркотиков, согласно статьи 228.1 УК РФ, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

УМВД России по г. Севастополю призывает жителей и гостей города-героя принять активное участие в мероприятии и вместе с полицейскими внести свой вклад в борьбу с наркоманией.

Полиция Севастополя напоминает, что если вы столкнулись с незаконными операциями с наркотиками, то об этом необходимо немедленно сообщить в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по городу Севастополю или сообщайте об этом по телефону 102.

Во время акции «Сообщи, где торгуют смертью» по специально выделенным телефонным линиям и «телефонам доверия» все желающие могут:

Получить квалифицированную помощь и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых по тел. +7-978-972-67-90 (Севастопольская городская психиатрическая больница (наркологическое отделение).

Обратиться по вопросам реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц по тел. доверия 8 (8692) 45-42-99 (Департамент труда и социальной защиты населения Севастополя).

Всех, кто осознаёт гибельную опасность наркомании, мы просим проявить активную гражданскую позицию – возможно, именно ваша помощь спасёт человеческие жизни.

Источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова