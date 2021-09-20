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Крым получил крупную партию вакцины от коронавируса
Фото: pxhere.com

В Севастополе идёт кампания по вакцинации против коронавируса и гриппа

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:46 20.09.2021

За прошедшую неделю в Севастополе отмечен рост суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В общей сумме у нас произошло уменьшение заболеваемости: за неделю выявлено 580 случаев, неделей ранее было 716. Но наблюдается рост суточной заболеваемости: суточный темп прироста увеличился с 0,29 до 0,35, коэффициент распространения вырос до показателя 1,16 против 0,76 неделей ранее, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Александра Кулагина.

По поручению главы города Михаила Развожаева в Севастополе сохраняется свободный коечный фонд – сейчас это 27%. На амбулаторном лечении находится 899 человек, что на 13% больше показателя прошлой недели.

На утро 20 сентября привились от коронавируса 136 471 человек. Второй этап вакцинации прошли 127 233 жителя региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. На остатке в городе около 40 тысяч доз вакцины, — отметил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Прививку от гриппа сделали 14 800 человек, из которых 5 500 – дети. Вакцинация продолжается в штатном режиме.

Напомним, прививку от гриппа и коронавируса в Севастополе можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях, а также в мобильных пунктах — на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

В Севастополе идёт кампания по вакцинации против коронавируса и гриппа

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