В Севастополе идут капремонты крыш

В доме по адресу проспект Генерала Острякова, 96 специалисты проверили ход капремонта крыши. Общая площадь кровли составляет более 1 600 кв. м. На данный момент работы выполнены на 40 %.

В этом доме мы ремонтируем кровлю. Всего кровли по городу в этом году планируется отремонтировать в 100 многоквартирных домах. Вообще в 2024 году региональной программой капитального ремонта предусмотрено более 800 видов различных работ, включая проектирование и строительно-монтажные работы. С 2015 года в Севастополе уже отремонтировано более 1 000 кровель. В региональную программу включены 3 318 домов, следовательно, осталось отремонтировать чуть более 2 000 крыш, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту» Дмитрия Шпагина.

На сегодняшний день все деревянные конструкции на крыше дома по адресу проспект Генерала Острякова, 96 обработали огнебиозащитным составом. Кроме того, сейчас почти полностью завершили разбирать покрытие кровли и обрешётки, мелкие покрытия и обделки из листовой стали, меняют выводы канализационных труб за кровлю, обустраивают гидробарьер и контрейки, а также новую обрешётку.

В ходе ремонта кровли также планируется застилка профнастилом, замена ограждения специальными перилами, смена трубостоек, утепление чердака, замена люка для выхода на чердак и обновление водосточных труб.

Все работы в ходе капитального ремонта крыши планируют завершить к маю этого года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя