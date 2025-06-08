В Севастополе идут работы по восстановлению подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского

В Севастополе продолжаются работы по восстановлению и устройству подпорных стен вдоль автомобильной дороги по улице Адмирала Октябрьского. Визуальный облик сооружений инженерной защиты обсудили сегодня на архитектурно-художественном совете. Подпорные стены будут восстановлены в границах ранее существующих конструкций, так как объект входит в предмет охраны исторического поселения.

Подпорные стены повторяют разрушенные элементы и служат разделением между проезжей частью и пешеходными зонами с обеих сторон улицы. Все видимые фасады будут облицованы. Архитектурному совету города представлены образцы четырех видов гранита из следующих месторождений: токимовского, малыгинского, монсуровского и южно-султаевского. Члены архсовета выбрали два последних материала. Они устойчивы к погодным воздействиям и просты в уходе.

Для определения наилучшего цветового решения исполнитель выполнит на месте экспериментальную выкладку плит размером 1 на 1 метр, что позволит в живую визуализировать будущий облик стен и принять окончательное решение, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Максима Жукалова.

Также рассматривается вопрос благоустройства территории и организации дополнительных элементов. В частности, обсуждается возможность обустройства ниш в верхнем ярусе стен, которые в будущем могут быть использованы для размещения детских работ на тему жизни Севастополя.

Напомним, проектные работы начались в текущем году, завершение запланировано на август текущего года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя