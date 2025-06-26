В Севастополе идут рейды по предупреждению лесных пожаров

Сотрудники Мекензиевского участкового лесничества провели проверку соблюдения правил пожарной безопасности на землях лесного фонда. Рейд проводился в рамках мер по предупреждению лесных пожаров и выполнению требований лесного законодательства.

Проверке подверглись земельные участки арендаторов лесных участков, владельцев дачных и садовых участков, а также объекты инфраструктуры, расположенные вблизи лесов. В ходе проверки специалисты лесничества оценили состояние противопожарных разрывов, осмотрели места отдыха граждан и проверили наличие информационных табличек о запрете разведения костров. Большинство землепользователей соблюдают правила пожарной безопасности. Однако были выявлены отдельные нарушения, связанные в основном с недостаточной информированностью населения о правилах поведения в лесу в условиях повышенной пожарной опасности. С местными жителями проведены дополнительные разъяснительные беседы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.