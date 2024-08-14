В Севастополе идёт капитальный ремонт Сапун-горы

Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» заключил контракт с компанией «Равелин» на сохранение объекта культурного наследия: «Ансамбль Мемориального комплекса «Сапун-гора», 1944-1974 годы» в целях осуществления капитального ремонта зданий, иных объектов недвижимого имущества, в том числе входящих в состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения. Тендер на выполнение работ размещен на сайте госзакупок. Согласно контракту и проектной документации, также выполненной ООО «Равелин», на музейном комплексе «Сапун-гора» будет произведено устройство ограждения; комплекс работ по защите стен здания от воды — гидроизоляция наружных стен здания диорамы; устройство кабельной канализации с установкой уличных щитов; установка и подключение электрощита в здании Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» к силовому электрооборудованию; устройство пожарных резервуаров; восстановление благоустройства территории, — сообщает «Севастопольская газета».

Дата начала работ неопределенна окончательно: «не ранее даты получения разрешения на выполнение работ по сохранению ОКН, выданного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия». Окончание же запланировано не позднее 31 августа 2025 года.

Как отмечено в контракте, строительно-монтажные работы выполняются по заданию Управления Министерства культуры Российской Федерации по Южному и Северо- Кавказскому федеральным округам.

Реконструкция мемориального комплекса на Сапун-горе началась в конце 2019 года. Их первая часть завершилась к 9 мая 2020 года. Тогда было заявлено, что отремонтировали три аллеи, заново проложили инженерные коммуникации. К зданию Диорамы были подведены теплотрасса, водопровод и канализация. Отреставрированы пять памятников – объектов культурного наследия. На втором этапе реконструкции отреставрировали само здание Диорамы и произвели ремонт прилегающей территории. В 2023 году завершилась реставрация живописного полотна Диорамы.

источник: «Севастопольская газета»