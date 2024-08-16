В Севастополе идёт благоустройство в рамках нацпроекта

Каждый год благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным, в Севастополе благоустраивают всё больше общественных пространств. Всего в этом году благоустроят 10 территорий, за которые проголосовали жители в прошлом году. Так, в парке 50-летия Октября в селе Хмельницкое уже выполняют работы по благоустройству территории.

В рамках благоустройства выполнят устройство тротуаров с искусственным камнем мощения, создадут зоны тихого и пассивного отдыха, занятия спортом. Также поставят ограждения по периметру парка, установят уличную мебель, малые архитектурные формы и сцену. Общий объём выполненных работ составляет 48%, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя пресс-секретаря департамента городского хозяйства Полину Григорову.

Кроме того, проведут санитарную обрезку зелёных насаждений, удаление высохших деревьев и кустарников.

Также сейчас проводится благоустройство территории в селе Родное по ул. Центральная, между домами № 31 и 35.

В рамках исполнения проекта «Формирование комфортной городской среды» в Балаклавском районе, в том числе и сёлах строится большое количество объектов. Конкретно в селе Родное планируется комплексное благоустройство. Данная территория стала одним из победителей прошлого года, за неё жители отдали больше всего голосов. Важно, чтобы результат проделанных работ был комфортным для жителей. Это по сути центр села, рядом находится Дом культуры, игровая зона. Было принято решение разделить зоны тихого и активного отдыха для детей и взрослых, – отмечает депутат Законодательного Собрания Павел Харламов.

Напомним, в ходе голосования прошлого года севастопольцы выбрали 10 общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2024 году: