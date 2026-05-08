В Севастополе идёт капитальный ремонт школы №43

В Севастополе продолжается капитальный ремонт учреждений образования. 7 мая губернатор Михаил Развожаев вместе с депутатом Государственной думы Татьяной Лобач проверили, как идут работы в школе № 43 с углублённым изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В.Д. Лавриненкова.

Капитальный ремонт школы идёт по Народной программе «Единой России» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Ремонт основного здания и тира закончен. В основном здании специалисты отремонтировали фасад и кровлю, заменили оконные и дверные блоки, полностью обновили инженерные сети, привели в порядок учебные классы, пищеблок и столовую, спортивный и читальный залы, музей и медицинский блок. Сейчас идёт благоустройство территории и обустройство внутриплощадочных сетей: в текущем году правительство Севастополя выделило на это средства из городского бюджета.

Сегодня убедился сам, что все мои поручения, которые давал во время прошлой проверки, выполнили: поставили кондиционеры в кабинетах, грамотно подошли к оснащению в целом.Школа получилась разноуровневой, многопрофильной, здесь можно вести много дополнительных учебных программ. Например, кабинет основ безопасности защиты Родины оснастили так, что ребята смогут пройти здесь полноценный практический курс. Планируем, что школу будет курировать Спасательная служба Севастополя, чья команда сможет проводить здесь профильные занятия. Или ещё один пример — кабинет робототехники, где дети смогут учиться даже управлять дронами. Вообще в школе есть всё для того, чтобы ОБЗР освоить в мельчайших деталях — от кабинета робототехники, где можно даже поуправлять учебными беспилотниками, до тира, и в будущем ещё появится полоса препятствий. Для девочек оборудовали удобные швейные мастерские. А на территории я поручил разбить небольшую теплицу, чтобы ребята, которым интересны естественные науки, могли заниматься прикладной ботаникой, — отметил Михаил Развожаев по итогам выездного совещания.

Глава города добавил, что в школе обязательно продолжит работать музей истории войск противовоздушной обороны: его открывал ветеран Константин Кржеминский.

В этом году учебному заведению исполняется 65 лет, и за всё это время капитального ремонта здесь не было ни разу. Очень важно, что сейчас, когда идут работы, губернатор и правительство применяют комплексный подход, приводя в порядок не только здания, но и прилегающую территорию. Знаю, что и ребята, и педагоги, и родительский комитет очень ждут открытия обновлённой школы. Это большое событие для всего района, — отметила Татьяна Лобач.

Школа откроется в новом учебном году — 1 сентября.

В 2026 году продолжается вторая очередь капремонтов в школах № 14, 34, 38, 43, образовательном центре имени Ревякина. Также идут работы в дошкольных учреждениях: детских садах №16, 32, 103 и 113.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя