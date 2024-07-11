В Севастополе идёт капремонт домов рядом с «Новым Херсонесом»

В самом разгаре капитальный ремонт 26 многоквартирных домов, расположенных рядом с историко-археологическим парком «Херсонес Таврический». Губернатор Севастополя обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить субсидию для того, чтобы создать гармоничный облик жилого квартала. Объём выделенных средств превысил 450 миллионов рублей, сообщил Михаил Развожаев.
Я обратился к Президенту с просьбой выделить субсидию на то, чтобы привести в порядок жилой квартал рядом с нашим грандиозным культурным комплексом. Глава государства меня поддержал, нам выделили субсидию больше 450 миллионов рублей, и сейчас идёт капремонт МКД. Работами занимается наш Фонд содействия капитальному ремонту, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.
Специально для домов, прилегающих к историко-археологическому парку, вместе с архитекторами, дизайнерами и археологами проекта «Новый Херсонес» были разработаны колористические решения, благодаря которым весь квартал будет смотреться как одно целое, сообщил Михаил Развожаев. Проект предусматривает окраску фасадов в два цвета: терракотовый – повторяющий цвета крыш и керамики Херсонеса, и светлый тон натурального камня, подобранный под цветовую гамму «Нового Херсонеса». Сейчас специалисты штукатурят и окрашивают фасады, полностью завершить работы планируют в сентябре.
Также в домах рядом с «Новым Херсонесом» отремонтируют кровли: в 16 домах эти работы уже проведены, в остальных их обновят до конца текущего года. Помимо перечисленного, меняют окна и двери в подъездах – то есть, все дома будут оформлены в едином стиле, сообщил директор Фонда содействия капитальному ремонту Дмитрий Шпагин.
Если бы работы велись исключительно в рамках региональной программы капитального ремонта, то есть за взносы собственников, жителям домов пришлось бы ждать своей очереди приблизительно десять лет. Сейчас, благодаря выделению федеральной субсидии, квартал вокруг историко-археологического парка будет оформлен в едином стиле, – сказал директор фонда.
Справочно:
Историко-археологический парк «Херсонес Таврический» строится по поручению президента России Владимира Путина. Площадь культурного комплекса составляет 24 гектара. В парке будут работать: музей Крыма и Новороссии, музей Христианства, музей античности и Византии, амфитеатр на 1200 зрителей «Грифон Арена», международный археологический центр, туристический и паломнический центры, а также кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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