В Севастополе идёт капремонт домов рядом с «Новым Херсонесом»

В самом разгаре капитальный ремонт 26 многоквартирных домов, расположенных рядом с историко-археологическим парком «Херсонес Таврический». Губернатор Севастополя обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой выделить субсидию для того, чтобы создать гармоничный облик жилого квартала. Объём выделенных средств превысил 450 миллионов рублей, сообщил Михаил Развожаев.

Я обратился к Президенту с просьбой выделить субсидию на то, чтобы привести в порядок жилой квартал рядом с нашим грандиозным культурным комплексом. Глава государства меня поддержал, нам выделили субсидию больше 450 миллионов рублей, и сейчас идёт капремонт МКД. Работами занимается наш Фонд содействия капитальному ремонту, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Специально для домов, прилегающих к историко-археологическому парку, вместе с архитекторами, дизайнерами и археологами проекта «Новый Херсонес» были разработаны колористические решения, благодаря которым весь квартал будет смотреться как одно целое, сообщил Михаил Развожаев. Проект предусматривает окраску фасадов в два цвета: терракотовый – повторяющий цвета крыш и керамики Херсонеса, и светлый тон натурального камня, подобранный под цветовую гамму «Нового Херсонеса». Сейчас специалисты штукатурят и окрашивают фасады, полностью завершить работы планируют в сентябре.

Также в домах рядом с «Новым Херсонесом» отремонтируют кровли: в 16 домах эти работы уже проведены, в остальных их обновят до конца текущего года. Помимо перечисленного, меняют окна и двери в подъездах – то есть, все дома будут оформлены в едином стиле, сообщил директор Фонда содействия капитальному ремонту Дмитрий Шпагин.