В Севастополе идёт капремонт фасадов объектов культурного наследия

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома – объекта культурного наследия по адресу улица Гоголя, 8 выполнен на 80%. Работы здесь начались в прошлом году.

В этом году севастопольский Фонд содействия капитальному ремонту отремонтирует 195 многоквартирных домов, в 29-ти из них будут полностью обновлены фасады. В числе домов, где уже сейчас идут работы, – два объекта культурного наследия: это дома на улице Гоголя, 8 и на улице Ленина, 34. На обоих объектах ремонт закончится летом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Глава города подчеркнул, что работа на Гоголя, 8 кропотливая: дом, построенный в 1949 году, требует особой бережности. На фасаде множество архитектурных элементов, уровень сложности и масштаб работ большой. В таких случаях к объектам допускаются компании и специалисты только с лицензией на реставрационные работы. Подрядчиком выступила севастопольская организация, которая была занята уже на многих сложных объектах.

Время сделало своё дело: некоторые элементы фасада при начале работ рассыпались буквально в руках. Реставраторы их демонтировали, собирали по частям, как пазл, создавали по мастер-модели силиконовые формы, и уже в них отливали аналогичные элементы. Внутреннее армирование меняли на более надёжное и нержавеющее, чтобы элементы крепились лучше и могли дольше прослужить. Входные двери дома на лицевых фасадах давно уже были демонтированы, но в соседнем здании сохранились «исторические» двери – с них сняли чертежи, по которым воссоздают все элементы, – подчеркивает губернатор.

В здании уже восстановлены венчающий карниз, подоконники окон, сандрики (элементы над окнами), капители колонн, пилястры балконов и эркеров, декоративные венки на фронтоне, потолочные розетки, модульоны, балясины, балюстрады.

В рамках капитального ремонта были предусмотрены работы по укреплению расслоившейся каменной кладки путём инъектирования, очистке фасада методом «мягкий бластинг» с дальнейшей ручной доочисткой, воссозданию лицевой части каменных стен методом вычинки повреждённых камней, восполнению утрат каменной кладки путём докомпоновки, ремонту покрытий балконов, – отмечает директор севастопольского Фонда содействия капремонту Дмитрий Шпагин.

Кроме того, у дома будет новая крыша. Строители расчистили чердачное пространство и к концу года выполнят все строительно-монтажные работы. В следующем году будет завершён ремонт ещё двух домов – объектов культурного наследия: № 2 и № 4 на Большой Морской.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя