В Севастополе идёт массовый сбор винограда

Сезон сбора урожая начался с уборки раннеспелого сорта «Мускат Янтарный», за которым последовали первые партии «Пино Нуар» и «Шардоне»— классических сортов, используемых для производства премиальных вин, включая игристые.

На прошлой неделе уборочную кампанию открыли пять крупных виноградарских предприятия: ООО «СВЗ-Агро», ООО «Качинский +», ООО «Агрофирма „Золотая Балка“», АО «Артвин», ООО «Эко-хозяйство «Родное».

Уже за первые дни собрано более 1000 тонн винограда. По прогнозам, урожай «Мускат Янтарный» составит более тысячи тонн. Этот сорт традиционно ценится за насыщенный аромат и благородный вкус, из него производят мускатные игристые вина, а также сладкие и полусладкие тихие вина.

Сбор винограда в Севастополе по-прежнему ведётся вручную на большинстве участков — это позволяет сохранить целостность ягод и обеспечить высокое качество сырья для определенных сортов вин. Однако с этого года всё больше предприятий переходят к использованию современной техники.

Как отметила Наталия Скорюкова, директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, государственная поддержка отрасли в 2025 году достигла 740 миллионов рублей — это в 74 раза больше, чем в 2014 году. Благодаря субсидиям предприятия приобрели высокотехнологичные виноградоуборочные комбайны, которые позволяют убирать до 15 гектаров в день.

Комбайны — это не только экономия времени, но и решение кадрового вопроса. Сегодня многие виноградарские предприятия сталкиваются с нехваткой рабочих. Современная техника помогает собирать урожай оперативно, особенно в критические моменты, когда важно не упустить пик зрелости и баланс сахара и кислоты, — пояснила Наталия Скорюкова.

Одним из успешных примеров комбинированного сбора с использование ручного труда и спецтехники является ООО «Агрофирма «Золотая Балка». На предприятии задействованы два комбайна, один из которых приобретен предприятием благодаря поддержке правительства.

Перед началом уборки каждая партия винограда проходит лабораторный анализ на содержание сахара, кислотности, фенолов и зрелость ягод. Только при достижении оптимального баланса назначается сбор. Сезон 2025 года несколько осложнен весенними заморозками и отсутствием осадков, но мы смотрим в будущее с оптимизмом, ведь качество урожая будет выше — в засушливые годы виноград накапливает больше ароматических веществ и необходимых элементов, — рассказал заместитель директора предприятия Тимофей Месеняшин.

По словам главного агронома ООО «Агрофирма «Золотая Балка» Герасева Андрея, в условиях засушливого лета ожидаются более насыщенные, глубокие вина с интересным букетом. Вкус будет плотнее, многограннее.

Напомним, сегодня в Севастополе насчитывается более 7 тысяч гектаров виноградников, из которых 5 тысяч — в плодоносящем возрасте.

Севастополь укрепляет свои позиции как один из ключевых центров виноградарства и виноделия России, — подчеркнула Наталия Скорюкова. — Мы не просто развиваем отрасль — мы создаём бренд региона, основанный на качестве, традициях и инновациях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя