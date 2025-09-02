В Севастополе идёт набор в мастерскую иконописи «Алипий»

Севастопольская иконописная мастерская «Алипий» объявляет о наборе учеников. Руководитель мастерской «Алипий» — иконописец Никита (Гашев) сообщил:
- На конкурсный отбор необходимо прислать на электронную почту yevgeniyalyubarskaya@yandex.ru не менее 5 графических и 5 живописных работ в оцифрованном виде.
- Помимо работ необходимо прислать фотографию (размер 3×4), автобиографию и контактные данные.
- Авторов лучших представленных работ конкурсная комиссия пригласит на собеседование и практический экзамен по живописи (портрет с натуры).
Заявки на конкурс принимаются до 1 октября 2025 года.
источник: пресс-служба Крымской митрополии
