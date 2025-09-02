Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Севастополе идёт набор в мастерскую иконописи «Алипий»
Новости Республики
В Севастополе идёт набор в мастерскую иконописи "Алипий"

В Севастополе идёт набор в мастерскую иконописи «Алипий»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 16:59 02.09.2025

Севастопольская иконописная мастерская «Алипий» объявляет о наборе учеников. Руководитель мастерской «Алипий» — иконописец Никита (Гашев) сообщил:

  • На конкурсный отбор необходимо прислать на электронную почту yevgeniyalyubarskaya@yandex.ru не менее 5 графических и 5 живописных работ в оцифрованном виде.
  • Помимо работ необходимо прислать фотографию (размер 3×4), автобиографию и контактные данные.
  • Авторов лучших представленных работ конкурсная комиссия пригласит на собеседование и практический экзамен по живописи (портрет с натуры).
Узнайте больше:  Cтуденты Крыма стали частью всероссийского проекта по тактической помощи “Стоп кровь”

Заявки на конкурс принимаются до 1 октября 2025 года.

В Севастополе идёт набор в мастерскую иконописи "Алипий"

источник: пресс-служба Крымской митрополии

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x