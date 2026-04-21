В Севастополе идёт обработка зеленых территорий от клещей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 11:05 21.04.2026

Специалисты приступили к акарицидной обработке парков и скверов, так как в период с конца апреля по июнь температурные условия становятся оптимальными для размножения клещей.

Для уничтожения паразитов мы используем зарегистрированный инсектоакарицид «Цимбуш/Циперметрин 250», рекомендованный для применения в природных биотопах. Препарат воздействует на нервную систему клещей, вызывая паралич как у взрослых особей, так и у личинок. Первые результаты заметны уже через 30 минут после нанесения, — рассказал представитель подрядной организации «Парков и скверов».

Все работы проводятся строго в ночное время с 22:00 до 07:00, чтобы минимизировать контакт с людьми. О предстоящей обработке жителей предупреждают заранее через официальные аккаунты учреждения в социальных сетях и каналах. На время проведения работ территории огораживаются сигнальной лентой и маркируются информационными табличками. После полного высыхания препарата парки и скверы полностью безопасны для людей и домашних животных уже через 2–3 часа.

Информацию о ближайших акарицидных обработках можно найти на сайте правительства и на официальных ресурсах «Парков и скверов».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

