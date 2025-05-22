В Севастополе идёт обработка зелёных территорий от комаров

Дирекция ООПТ и лесного хозяйства провела обработку от комаров на территории природного парка регионального значения «Максимова дача». Общая площадь обработки составила 620 квадратных метров, это три пруда, расположенные рядом друг с другом.

Комары откладывают личинки на поверхности воды, и именно поэтому пруды на Максимовой даче представляют собой благоприятную среду для их размножения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ведущего эколога Дарью Значкову.

Вода в этих водоемах достаточно прохладная, а наличие тенистых уголков создает идеальные условия для развития личинок. Это делает необходимым проведение регулярных обработок.

В этом сезоне планируется провести три обработки, каждая из которых важна для контроля численности комаров. Работа ведется в соответствии с графиком.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя