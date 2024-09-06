В Севастополе идёт основной этап выборов депутатов Законодательного собрания

6 сентября начался основной этап выборов депутатов Законодательного собрания.

Важность этих выборов сложно переоценить: севастопольцы выбирают городской парламент — людей, которые будут в ближайшие пять лет определять, какие нормативные акты, какие законы будут приниматься в Севастополе, а также осуществлять контроль за органами исполнительной власти. От того, насколько эффективно работают исполнительная и законодательная власть, зависит развитие города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

По информации председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Нины Фаустовой, досрочно на выборах депутатов уже проголосовали 104 926 человек — 32% от общего количества избирателей.

Выборы проходят в штатном режиме, безопасность обеспечена на всех участках. Благодаря тому, что в Севастополе было проведено досрочное голосование и многие уже проявили высокий интерес к избирательному процессу, на основном этапе у всех желающих будет проголосовать в комфортных и спокойных условиях, — говорит Михаил Развожаев.

В Севастополе работают 187 избирательных участков и один специальный – в первой городской больнице. Горожане могут прийти на свой участок в дни выборов, проголосовать на дому, онлайн или, если находятся не по месту регистрации, – с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

6, 7 и 8 сентября избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. С 8:00 уже доступно дистанционное электронное голосование, проголосовать дистанционно можно в любое время до 20:00 8 сентября, если было подано заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через портал Госуслуг.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя