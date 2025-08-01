В Севастополе идёт прием документов на конкурс по поддержке тепличных хозяйств

С 1 по 20 августа департамент сельского хозяйства и потребительского рынка начинает прием документов на предоставление субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, в том числе пленочных теплиц, весенних, осенних, зимних теплиц для производства овощей и ягодных культур закрытого грунта.

Финансирование отрасли в текущем периоде составит порядка 3 млн рублей. Всего же в 2025 году на эти цели из городского бюджета будет направлено 6 млн рублей.

Потенциальным участникам отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему «Электронный бюджет».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства Севастополя. Контактный номер телефона: 8(692)45-38-05.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя