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В Севастополе идёт прием документов на конкурс по поддержке тепличных хозяйств
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе идёт прием документов на конкурс по поддержке тепличных хозяйств

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:04 01.08.2025

С 1 по 20 августа департамент сельского хозяйства и потребительского рынка начинает прием документов на предоставление субсидии на возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, в том числе пленочных теплиц, весенних, осенних, зимних теплиц для производства овощей и ягодных культур закрытого грунта.

Финансирование отрасли в текущем периоде составит порядка 3 млн рублей. Всего же в 2025 году на эти цели из городского бюджета будет направлено 6 млн рублей.

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Потенциальным участникам отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему «Электронный бюджет».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства Севастополя. Контактный номер телефона: 8(692)45-38-05.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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