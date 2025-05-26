В Севастополе идёт прием заявок на субсидии для виноградарей и виноделов

Субсидии на возмещение части затрат, понесенных субъектами виноградарства и виноделия, выделяются департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка по двум основным направлениям:
- с 26 мая по 4 июня принимаются заявки на уход за виноградниками в плодоносящем возрасте, раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников и рекультивацию раскорчеванных площадей независимо от происхождения используемого посадочного материала;
- с 30 мая по 8 июня – на молодые виноградники возрастом до 4 лет включительно: обеспечение закладки виноградных насаждений, приобретение посадочного материала виноградных растений отечественного производства для закладки виноградных насаждений.
В прошлом году участники получили более 400 млн. рублей от Правительства города.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: виноделие в Крыму