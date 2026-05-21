В Севастополе идёт приём документов на господдержку молодых специалистов агропромышленного комплекса
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:23 21.05.2026

По поручению губернатора Михаила Развожаева до 29 мая 2026 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает заявления на предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся на предприятия агропромышленного комплекса.

Мера поддержки направлена на привлечение и закрепление квалифицированных кадров в ключевых отраслях регионального АПК — виноградарстве, садоводстве, животноводстве и перерабатывающем производстве.

Размер единовременной выплаты зависит от уровня образования специалиста:

  • 250 000 рублей — для молодых специалистов с высшим образованием;
  • 200 000 рублей — для специалистов со средним профессиональным образованием (колледж, техникум).

Право на получение поддержки имеют граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, которые:

  • завершили обучение по основным профессиональным образовательным программам агропромышленного профиля;
  • трудоустроились в организации АПК Севастополя по трудовому договору в соответствии с полученной специальностью в срок не позднее трёх лет после окончания учёбы либо в период получения образования;
  • готовы работать на предприятии в течение трёх последующих лет после получения выплаты.
На реализацию программы в 2026 году выделено 2,5 млн рублей, что позволит оказать поддержку 10 молодым специалистам. Единовременная выплата помогает молодым профессионалам адаптироваться на новом рабочем месте, снизить финансовые барьеры при переезде или обустройстве.

В условиях активного развития виноградарства и виноделия в Севастополе такая поддержка становится важным инструментом укрепления кадрового потенциала отрасли.

Напомним, в прошлом году на поддержку молодых специалистов был выделен 1 млн рублей. Из 39 поступивших заявок финансовую поддержку получили четыре специалиста с высшим образованием, работающих на ведущих предприятиях отрасли: ООО «Агрофирма «Золотая Балка»», КФХ «Птица», ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина» и ООО «Ариол 2005».

Потенциальным участникам необходимо подготовить пакет документов в соответствии с перечнем, указанным на сайте департамента.

Контактный телефон: +7 (8692) 45-38-01.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

