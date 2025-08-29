Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе идёт приём заявок на участие в программе «Мама — предприниматель»
Новости Республики
В Севастополе идёт приём заявок на участие в программе "Мама - предприниматель"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе идёт приём заявок на участие в программе «Мама — предприниматель»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:46 29.08.2025

Узнайте больше:  В Севастополе "социальное такси" выполнило в 2025 году почти 8 тысяч поездок
голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x