В Севастополе идёт приём заявок на участие в программе «Мама — предприниматель»

Это отличный шанс приобрести новые навыки и получить помощь для реализации своего проекта в сфере бизнеса. В рамках программы участниц ожидают тренинги, консультации специалистов и возможность выиграть денежный приз.

Как тренер программы «Мама-предприниматель», я верю, что каждая мама — это источник уникальных идей и ценных навыков, которые могут быть успешно трансформированы в бизнес. Наша программа предоставляет мамам инструменты и знания, необходимые для создания устойчивого бизнеса, позволяя им реализовать свои мечты и гармонично сочетать карьеру и материнство, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя тренера программы «Мама-предприниматель» Екатерину Винничук.

Так, например, участие в программе «Мама-предприниматель» вдохновило Анну Кузьменко на открытие собственной студии цветов «Анютины глазки».

На проект я пришла со своей мечтой. С мечтой такой совсем не оформленной, где-то даже размытой. И, ну, как бы еще сама в нее не верила особо, что она может стать реальностью. Однако я попала в круг единомышленниц, меня радостно встретили наставники, кураторы, которые помогли все собрать воедино. Все пазлы сложились, я убедилась в том, что оказалась в правильном месте и двигаюсь в правильном направлении, все делаю так, как нужно. Мне помогли составить бизнес-план, просчитать все риски, даже подобрать помещение, — отмечает участница прошлогодней программы Анна Кузьменко.

В рамках образовательной программы можно узнать о видах поддержки, доступных предпринимателям, пройти обучение и благодаря консультационной поддержке Центра «Мой бизнес» открыть свой бизнес.

Заявки принимаются до 9 сентября (включительно) на официальном сайте программы мамапредприниматель.рф.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя