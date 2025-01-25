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В Севастополе идёт ремонт дорог по нацпроекту
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе идёт ремонт дорог по нацпроекту

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:37 25.01.2025

На переулке Цепном, а также на улицах Флотская и Оранжерейная выполняются дорожные работы. В 2025 году продолжается реализация региональных проектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который вошел в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», запланированный до 2030 года.

Общая длина ремонтируемых участков составляет 0,547 км. На объектах предусмотрено восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна, устройство основания, нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство обочин, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя замдиректора дирекции по развитию транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Обновленное покрытие на автомобильных дорогах станет более безопасным и долговечным, что крайне важно для устойчивости транспортных потоков данных густонаселенных районов с большим числом местных жителей. Подрядчики тщательно подходят к каждому этапу ремонта, строго соблюдая все стандарты и сроки выполнения работ. На протяжении всего процесса ремонта осуществляется контроль качества со стороны заказчика.

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Обновление данных дорог – это лишь часть масштабной программы по улучшению региональной инфраструктуры, которая охватывает множество дорог. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется выполнение аналогичных работ и в других частях Севастополя, что создаст единую сеть безопасных и качественных дорог.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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