В Севастополе идёт ремонт воздушных линий электропередачи для энергоснабжения трех сел
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:25 24.04.2026

Севастопольские энергетики обновляют воздушные линии электропередачи в Нахимовском и Балаклавском районах, работы позволят обеспечить стабильным энергоснабжением жителей трех сел региона. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В апреле энергетики занимаются плановым техническим обслуживанием и ремонтом 7 воздушных линий в Нахимовском и Балаклавском районах. Сейчас заканчивается капремонт воздушной линии электропередачи длиной 3,7 км в Поворотном, — написал в своем канале в Мах Развожаев.

Выполнение этих работ позволит обеспечить стабильным энергоснабжением жителей Поворотного, Дальнего и Зари Свободы, уточнил губернатор. И пояснил, что специалисты меняют выработавший ресурс «голый» провод АС-50 на современный самонесущий изолированный провод марки СИП-3, который снижает риск коротких замыканий и аварийных отключений, устойчив к непогоде, а срок его службы составляет не менее 40 лет.

Узнайте больше:  В Крыму дали старт Всероссийской неделе охраны труда Российских студенческих отрядов

По информации главы региона, в этом году отремонтировали 47 воздушных линий электропередачи: заменили 53 опоры, 10 км провода, 223 изолятора, также привели в порядок 108 контактных соединений.

Ранее Михаил Развожаев сообщал, что сотрудники компании «Горсвет» в Севастополе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили 8 тысяч опор.

источник: РИА Новости Крым 

