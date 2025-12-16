Прямо сейчас:
В Севастополе идёт строительство ветеринарной инфекционно-диагностической лаборатории
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе идёт строительство ветеринарной инфекционно-диагностической лаборатории

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:04 16.12.2025

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в Севастополе ведется строительство инфекционно-диагностической лаборатории. Объект расположен на Фиолентовском шоссе, д. 3/1 и направлен на обеспечение оперативной диагностики заразных, в том числе особо опасных, инфекционных болезней животных и птиц на территории города. Это позволит повысить уровень биобезопасности региона.

Как пояснила главный специалист организации лабораторно-диагностической деятельности и ветеринарно-санитарной экспертизы управления ветеринарии Ирина Седунова, в настоящее время диагностика инфекционных болезней, таких как бешенство, грипп птиц, африканская чума свиней и других, проводится в ветеринарных лабораториях других регионов — Республики Крым и Краснодарского края. Это доставляет логистические трудности и значительную потерю времени на получение результата исследования, что критично при угрозе эпизоотии. Новая лаборатория позволит проводить до 150 исследований в смену непосредственно в Севастополе, обеспечивая оперативность принятия мер в случае вспышек болезней.

Важно подчеркнуть, что данный объект не является научно-исследовательским учреждением в классическом понимании. Его основная задача — диагностика заразных, в том числе особо опасных болезней животных, для своевременного принятия мер в случае выявления болезни, — добавила Ирина Седунова.

Комплекс состоит из трехэтажного лабораторного здания общей площадью 3000 м² и вивария. Также на территории планируется разместить здание котельной, пост охраны с проходной и гараж.

Общая строительная готовность объекта достигла почти 30%. На сегодняшний день завершены монолитные работы, ведется устройство 8 подпорных стен, монтаж наружных и внутренних инженерных систем (электроснабжение, слаботочные сети, вентиляция, водоснабжение и канализация), кладка стен из газобетона и кирпича, подготовка к устройству плоской наплавляемой кровли, — рассказал начальник участка ООО «Теплостройсервис» Павел Кузьмин.

Особенностью объекта является высокая защищённость его инженерных систем, что обусловлено спецификой работы с патогенными микроорганизмами  и необходимостью строгого соблюдения и выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

На стройплощадке задействовано 50 человек и 4 единицы техники. Завершить строительство инфекционно-диагностической лаборатории с виварием планируется до конца 2026 года. Помимо исследований на инфекционные болезни, в том числе вирусологических, серологических, бактериологических, включая методы ПЦР- и ИФА- диагностики, лаборатория будет оснащена для проведения паразитологических, микологических и гематологических исследований.

Благодаря собственной лаборатории, специалисты смогут проводить полный цикл исследований на месте, без необходимости отправки проб от животных, птиц, пчел, рыб в другие регионы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

