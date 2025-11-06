В Севастополе идёт вакцинация диких животных

На территориях, где обитают лисы и другие хищники, в лесных массивах, граничащих с населенными пунктами, будет разложено более 16 000 доз специальной оральной вакцины. Сегодня специалисты работали в лесных массивах, граничащих с селом Флотское. Такие мероприятия проводятся два раза в год. Ежегодно специалисты раскладывают более 32 000 доз вакцины.

Вакцина — это съедобный брикет с привлекательным для хищников мясным или рыбным запахом. Внутри приманки находится герметичная капсула с живой аттенуированной вакциной. Когда животное поедает приманку и разгрызает капсулу, вакцина попадает в ротовую полость, где активизируется иммунный ответ. Уже через 21 день у животного формируется стойкий иммунитет к вирусу бешенства, — цитирует пресс-служба начальника отдела противоэпизоотической работы и лечебно-профилактических мероприятий управления ветеринарии Михаила Лучникова.

Для контроля эффективности мероприятий в приманки добавляется безопасный биомаркер — вещество, окрашивающее зубы и слюну животного. Это позволяет специалистам в дальнейшем оценить, насколько широко вакцина была принята дикими хищниками, и скорректировать стратегию при необходимости.

По словам Михаила Лучникова, такая массовая вакцинация диких плотоядных создает «иммунную буферную зону» — территорию, на которой циркуляция вируса бешенства практически исключена. Это не только защищает самих диких животных, но и значительно снижает риск заражения домашних и сельскохозяйственных животных, а также людей.

Напомним, бешенство — одно из самых опасных вирусных заболеваний, поражающих как животных, так и человека. Оно неизлечимо и несет 100%-ную летальность при отсутствии своевременной профилактики. В природе основными переносчиками и резервуарами вируса бешенства являются дикие плотоядные животные: лисы, волки, енотовидные собаки и другие хищники. Эти животные могут вступать в контакт с домашними питомцами, сельскохозяйственными животными и даже людьми, особенно в пригородных и сельских районах.

Согласно законодательству, вакцинация домашних животных против бешенства является обязательной. За ее отсутствие предусмотрена административная ответственность.

В Севастополе жители могут бесплатно привить своих питомцев в госветклинике еженедельно по пятницам на ул. Могилевская, д. 16.

Кроме того, для удобства Госветслужба организует выездные прививочные пункты.

Актуальная информация о датах, времени и местах их работы публикуется на официальном портале Правительства Севастополя, в социальных сетях в группе «Ветеринарная служба города Севастополя», в эфире телеканала «Севастопольское телевидение» и на радио «Севастополь FM» (частота 102.0 МГц).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

