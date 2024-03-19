В Севастополе — III фестиваль «Словотворение. Дети»

Любовь к искусству, литературе, актёрскому мастерству и творчеству – вот, что объединяет севастопольских детей и подростков, которые решили принять участие в III фестивале актерских монологов «Словотворение. Дети».

Фестиваль «Словотворение. Дети» – это пространство для тех, кто уверенно чувствует себя на сцене рядом с профессиональными артистами. Это – театральное будущее Севастополя.

Событие проходит с 14 по 21 марта. Учредитель фестиваля – Автономная Некоммерческая Организация Подготовки Культурно-Массовых Мероприятий «Сказочное королевство». Фестиваль проводится совместно с Севастопольским театром юного зрителя, при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Координатор Фестиваля заслуженный работник культуры города Севастополя Юлия Пимкина.

Участником мог стать воспитанник любой театральной студии Севастополя в возрасте от 7 до 18 лет, имеющий сценический опыт. В этом году на конкурс «Словотворение Дети» было прислано 93 видео-работы, на которых юные театралы читали наизусть различные литературные произведения. Экспертный совет отобрал 30 участников, которые разделены на две возрастные группы: 7-11 лет и 12-18 лет.

Юные артисты смогут не только показать свои навыки и талант, но и получить полезные знания. Для этого для ребят подготовлены мастер-классы от ведущих театральных деятелей Севастополя. Занятия пройдут 15 и 19 марта.

20 марта участники выйдут на профессиональную сцену, чтобы представить профессиональному жюри свои мини-спектакли. Конкурсный смотр начнется в 17:00.

Оценивать юных артистов будет профессиональное жюри, в которое вошли:

Людмила Оршанская – художественный руководитель Севастопольского театра юного зрителя, заслуженный деятель искусств города Севастополя.

Борис Талах – советский, российский актёр театра и кино, Заслуженный артист России.

Евгений Бойцов – заместитель начальника Управления культурной политики и развития искусства.

Гала-концерт и оглашение победителей состоится 21 марта в 17:00 на сцене Севастопольского театра юного зрителя.

Организаторы изменили стиль, выбрав для 2024 года матрешку, как центральный символ. Более 130 лет назад появилась матрешка как олицетворение дружбы, любви и семьи. Традиционное количество вкладок – это семь. Семь – сказочное число и символ семьи: «семь-Я». Матрешка, став образцом русского декоративно-прикладного искусства, превратилась в визитную карточку России. Стала символом народной культуры нашего Отечества. На протяжении всего фестивали участники смогут наполнить красками символ фестиваля, представленного на специальном баннере.

источник: пресс-служба Сев ТЮЗа