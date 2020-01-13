В Севастополе Илья Резник отбирает детей в музыкальный театр «Маленькая страна»

Сегодня в Севастопольской музыкальной школе №1 имени Н.А. Римского-Корсакова прошло прослушивание в музыкальный театр народного артиста России Ильи Резника «Маленькая страна». В конкурсном прослушивание приняли участие около 70 детей.

Итоги прослушивания будут подведены в воскресение. Также севастопольцам будет представлен мастер-класс. Илья Резник преподаст урок актерского мастерства и художественного чтения на примере чтения своих произведений: стихотворений для детей, поэм, басен и детских сказок. В мастер-классе примут участие преподаватели по вокалу детского музыкального театра «Маленькая страна».

В программе обучения юных артистов: вокальное искусство, ансамблевое пение, актерское мастерство, хореография, развивающие игры и многое другое.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.