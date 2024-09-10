В Севастополе иммунизация против гриппа продлится до 1 декабря

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева был представлен доклад об иммунизации против гриппа в Севастополе.

Кампания стартовала 2 сентября и продлится до 1 декабря. На сегодняшний день привиты 18 791 человек, запланировано порядка 300 000 человек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Вакцинация будет осуществляться во всех прививочных кабинетах амбулаторно-поликлинической службы (поликлиники, амбулатории, ФАПы) – 43 пункта вакцинации:

— 10 пунктов городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова»;

— 11 пунктов городской больницы № 4;

— 7 пунктов городской больницы № 5;

— 15 пунктов городской больницы № 9».