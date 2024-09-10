В Севастополе иммунизация против гриппа продлится до 1 декабря

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева был представлен доклад об иммунизации против гриппа в Севастополе.
Кампания стартовала 2 сентября и продлится до 1 декабря. На сегодняшний день привиты 18 791 человек, запланировано порядка 300 000 человек, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.
Вакцинация будет осуществляться во всех прививочных кабинетах амбулаторно-поликлинической службы (поликлиники, амбулатории, ФАПы) – 43 пункта вакцинации:
— 10 пунктов городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова»;
— 11 пунктов городской больницы № 4;
— 7 пунктов городской больницы № 5;
— 15 пунктов городской больницы № 9».
Иммунизация против гриппа организованных коллективов детей организована в медицинских кабинетах школьных и дошкольных образовательных учреждениях. Также будут выставлены мобильные пункты вакцинации на площади Нахимова, у ТЦ «Симолл», ТЦ «Апельсин», ТЦ «Муссон» выделил помещение для организации вакцинации.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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