В Севастополе инфляция снижается четвёртый месяц

фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Цены в Крыму 16:06 19.09.2025

В регионе в августе подешевели продукты питания и услуги в сфере гостеприимства, а стоимость непродовольственных товаров выросла незначительно. По сравнению с июлем цены в Севастополе снизились почти на 0,2%.

Значительные поставки нового урожая повлияли на стоимость овощей «борщевого набора». На городских прилавках морковь, в сравнении с июлем, подешевела в августе примерно на треть, картофель более чем на 20%, а свекла — на 15%.

Среди непродовольственных товаров снижение цен коснулось телевизоров, инструментов, оборудования и импортных автомобилей. Ключевую роль здесь сыграли укрепление рубля и охлаждение потребительского кредитования в условиях высоких ставок. При этом стоит отметить сезонный рост стоимости бензина и дизтоплива (+3,2%). Причина в высоком спросе со стороны автотуристов и сокращении производства из-за ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Туристический сезон подходит к концу, и это отражается на ценах предприятий сферы гостеприимства. Проживание в отелях 3*-5* подешевело более чем на 14%, а экскурсии стали доступнее.

Годовая инфляция в Севастополе замедлилась, но все еще выше общероссийского уровня (10,6% и 8,1% соответственно). Банк России намерен удерживать ставки в экономике на уровне, необходимом для возвращения к целевому показателю инфляции в 4% в 2026 году.

Подробную информацию о динамике цен в регионе можно найти в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

