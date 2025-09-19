В Севастополе инфляция снижается четвёртый месяц

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: цены в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: цены в Крыму
Опубликовал: КрымPRESS в Цены в Крыму 16:06 19.09.2025
Значительные поставки нового урожая повлияли на стоимость овощей «борщевого набора». На городских прилавках морковь, в сравнении с июлем, подешевела в августе примерно на треть, картофель более чем на 20%, а свекла — на 15%.
Среди непродовольственных товаров снижение цен коснулось телевизоров, инструментов, оборудования и импортных автомобилей. Ключевую роль здесь сыграли укрепление рубля и охлаждение потребительского кредитования в условиях высоких ставок. При этом стоит отметить сезонный рост стоимости бензина и дизтоплива (+3,2%). Причина в высоком спросе со стороны автотуристов и сокращении производства из-за ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов в стране.
Туристический сезон подходит к концу, и это отражается на ценах предприятий сферы гостеприимства. Проживание в отелях 3*-5* подешевело более чем на 14%, а экскурсии стали доступнее.
Годовая инфляция в Севастополе замедлилась, но все еще выше общероссийского уровня (10,6% и 8,1% соответственно). Банк России намерен удерживать ставки в экономике на уровне, необходимом для возвращения к целевому показателю инфляции в 4% в 2026 году.
Подробную информацию о динамике цен в регионе можно найти в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.
источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: цены в Крыму
Больше по теме:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: цены в Крыму
СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.
Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.