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В Севастополе инициировали дополнительные региональные выплаты ветеранам в честь 80-летия Великой Победы
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе инициировали дополнительные региональные выплаты ветеранам в честь 80-летия Великой Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:06 03.02.2025

На аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение о дополнительных единовременных региональных выплатах в Севастополе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, губернатор поручил  довести все региональные выплаты в течение марта.

В дополнение к федеральным выплатам, решение о которых принял Президент Владимир Путин, в Севастополе вводятся следующие региональные выплаты:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны дополнительно к 80 тысячам получат 200 тысяч рублей.
  • жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники (в том числе, признанные инвалидами) получат в дополнение к федеральной выплате 50 тысяч рублей из бюджета Севастополя.
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Также дополнительно приняли решение выплатить труженикам тыла и членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ — по 20 тысяч рублей, детям войны — по 5 тысяч рублей.

Губернатор поручил обеспечить оперативное оформление всех необходимых документов и начать выплаты уже с 1 марта.

Задача – начать выплаты не позднее 1 марта и завершить их в течение марта месяца. Федеральные выплаты, вероятно, поступят позже, но региональные должны быть произведены в марте в полном объеме, — подчеркивает Михаил Развожаев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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