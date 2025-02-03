В Севастополе инициировали дополнительные региональные выплаты ветеранам в честь 80-летия Великой Победы

На аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение о дополнительных единовременных региональных выплатах в Севастополе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, губернатор поручил довести все региональные выплаты в течение марта.

В дополнение к федеральным выплатам, решение о которых принял Президент Владимир Путин, в Севастополе вводятся следующие региональные выплаты: