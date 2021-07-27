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«Верево Сити»
В Севастополе инспекторы ГИБДД и службы судебных приставов провели совместный рейд «Неплательщик»
Фото: ГИБДД

В Севастополе инспекторы ГИБДД и службы судебных приставов провели совместный рейд «Неплательщик»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:43 27.07.2021

В Севастополе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Неплательщик» с использованием возможностей программного комплекса «Дорожный пристав».

Во время межведомственного рейда программный комплекс «Дорожный пристав» сканирует номера машин и сверяет их с базой данных исполнительных производств. Если обнаруживается, что владелец автомобиля имеет задолженность, система сигнализирует об этом. Автоинспекторы останавливают автомобиль, а судебные приставы вручают неплательщику квитанцию или постановление суда, также автомобиль могут арестовать на месте, — пояснили в ГИБДД.

В базу данных «Дорожный пристав» внесены все должники по производствам, которые находятся на исполнении в Севастополе: неоплаченные штрафы ГИБДД, алименты, долги по коммунальным платежам.

В ходе проведения операции автоинспекторы выявили трёх владельцев автомобилей, которые имеют более 50 неоплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Отметим, что один из водителей управлял транспортным средством в состоянии опьянения повторно, за что грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264. 1 УК РФ.

В Севастополе инспекторы ГИБДД и службы судебных приставов провели совместный рейд «Неплательщик»

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