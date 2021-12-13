В Севастополе искали девочку с особенностями развития. Помогли кондуктор и водитель троллейбуса

9 декабря в 21:30 в дежурную часть УМВД России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что 30 минутами ранее в районе проспекта Генерала Острякова пропал ребёнок с особенностями развития.

Получив ориентировку, все наружные службы полиции немедленно приступили к поиску несовершеннолетней. Вблизи места, откуда девочка пропала, её уже не было, а направление, в котором она могла уйти, оставалось неизвестным. Спустя почти два часа после пропажи, в 22:50, на маршруте троллейбуса № 12 кондуктор Яна Индык обратила внимание на одинокого ребёнка, который в позднее время самостоятельно передвигался в общественном транспорте и сообщила об этом своему мужу Александру Индык, работавшему водителем троллейбуса. Во время остановки, после беседы с девочкой взрослые поняли, что несовершеннолетняя потерялась и сообщили об этом в полицию, – озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС Владислав Романюк и Борис Копин, которые выяснили, что ребёнок полностью подходит под описание пропавшей и доставили девочку в ОМВД России по Ленинскому району, где после проверки передали родителям.

За время своего отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой противоправных действий.

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