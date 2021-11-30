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В Севастополе - IV Чемпионат Вооруженных сил РФ по пауэрлифтингу

В Севастополе — IV Чемпионат Вооруженных сил РФ по пауэрлифтингу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:09 30.11.2021

В Севастополе IV Чемпионат Вооруженных сил РФ по пауэрлифтингу (троеборью классическому) пройдёт с 1 по 3 декабря 2021 года на территории спортивной базы филиала ФАУ МО РФ ЦСКА. Организаторами Чемпионата являются: филиал ФАУ МО РФ ЦСКА, спортивный комитет Черноморского флота, Федерация пауэрлифтинга г. Севастополя.

Соревнования будут проведены среди мужчин и женщин, а также в общекомандном зачёте. К соревнованиям допущены 96 спортсменов (29 женщин, 67 мужчин) представляющие команды Воздушно-космических войск, Восточного военного округа, Западного военного округа, Южного военного округа, Центрального военного округа, Черноморского флота, Ракетных войск стратегического назначения, Военно-морского флота и Северного флота, — отмечают в пресс-службе  спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

В классическое троеборье входят:

  • приседания со штангой на спине,
  • жим штанги лёжа,
  • тяга штанги.

Суммарный поднятый и засчитанный вес определяет квалификацию спортсменов и победителей чемпионата.

Торжественная церемония открытия Чемпионата состоится 1 декабря (предварительно в 13:00) в спортивном зале филиала ФАУ МО РФ ЦСКА по адресу г.Севастополь, пл. Нахимова, 2.

По окончании Чемпионата будет проведена торжественная церемония закрытия, а также церемония награждения победителей и призёров Чемпионата.

Пауэрлифтинг — это спорт с богатыми традициями. Уже несколько десятилетий проводятся Чемпионаты мира и Европы по этому виду спорта.  Пауэрлифтинг признан Международным Олимпийским комитетом и входит в программу Всемирных Игр, которые проходят под эгидой Международного Олимпийского комитета раз в четыре года, — подчёркивают в пресс-службе  спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

В Севастополе - IV Чемпионат Вооруженных сил РФ по пауэрлифтингу

В Севастополе - IV Чемпионат Вооруженных сил РФ по пауэрлифтингу

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