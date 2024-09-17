В Севастополе — IV Форум «Великое русское слово»

IV Форум русского языка и культуры «Великое русское слово» проходит на базе Севастопольского государственного университета. В этом году он посвящён важному событию — 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня в рамках Форума прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Русский язык и культура как основа межнационального диалога». Учёные, преподаватели и студенты обсудили сохранение и развитие русского языка в условиях глобализации. Поделились опытом, представили новые исследования и методики.

В мероприятии приняла участие сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева.

Развитие, сбережение, продвижение русского языка — это стратегическая задача, объединяющая всех, кто проживает в нашей стране, особенно молодёжь. Русский язык всегда был языком межнационального общения. Многие народы считают его государствообразующим. Для нас очень важно не только сберегать и развивать русский язык внутри страны, но и защищать его на международной арене, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя сенатора.

В форуме также принимают участие гости из Запорожской области и Республики Крым, иностранные студенты, обучающиеся в СевГУ из Африки, Центральной Азии и Арабского мира. Они не только будут изучать русский язык, но и делиться культурой своих стран.

Наша задача — приобщить подрастающее поколение к духовно-нравственным ценностям нашего народа. Для этого мы привлекаем ведущих экспертов: сенаторов, депутатов, профессоров, преподавателей ведущих вузов. Ключевая идея форума — донести до молодёжи простую истину: если ты будешь любить и уважать родной язык, соблюдать его правила и культуру общения, то твой язык будет значим и почитаем во всём мире, — отмечает начальник отдела департамента внутренней политики Владимир Колесников.

Форум «Великое русское слово» продлится два дня и соберет около пяти тысяч участников. Завтра ребят ждут различные мастер-классы, игры и квесты для закрепления знаний. Мероприятие проводится при поддержке департамента внутренней политики и Федерального агентства по делам национальностей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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