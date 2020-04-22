В Севастополе из-за пожара на балконе многоэтажки эвакуировали шесть человек

Утром 22 апреля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России в Севастополе через службу «112» поступила информация о том, что по проспекту Генерала Острякова из окна одного из многоквартирных домов идёт дым.

По прибытию к месту событий сотрудники МЧС установили, что пожар происходит в квартире на втором этаже, дверь никто не открывает – в связи с чем было произведено её вскрытие. После проникновения в квартиру звена газодымозащитной службы был обнаружен очаг пожара: горели вещи на балконе. Хозяев на месте не оказалось. На тушение был подан ствол высокого давления. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Так как пожар вызвал сильное задымление, на свежий воздух из соседних квартир было эвакуировано 6 человек. Благодаря своевременному реагированию и профессионализму сотрудников МЧС распространения пламени на другие жилые помещения и серьёзного урона имуществу хозяев квартиры удалось избежать. Полная ликвидация пожара произведена в 9 часов 29 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

На месте происшествия от МЧС России работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе